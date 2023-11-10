Трамп назвал главную угрозу для мира при Байдене

"Главная угроза сейчас - это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении", - заявил Трамп. Российская газета

По его словам, в США сейчас некомпетентный лидер, который не может спуститься со сцены и найти лестницу, а также не может связать и двух слов. Тем не менее он имеет дело и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Lenta.ru