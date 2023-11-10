Зурабишвили отреагировала на решение ЕС по будущему Грузии в союзе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предоставление статуса кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС) не должно быть для страны «брошенной костью». Как сообщает France info, лидер республики подчеркнула, что за этим должны последовать и дальнейшие шаги по евроинтеграции Тбилиси.

По словам Зурабишвили, ключевым моментом в отношениях Грузии и ЕС станут выборы в парламент в 2024 году. Президент считает, что по их результатам страна перейдет от однопартийного правления к коалиционному.

Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз при соблюдении условий. Среди указанных требований значатся повышение согласованности действий Тбилиси с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.