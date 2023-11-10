Ермак: самые тяжелые времена в конфликте ждут Киев впереди

"Военные действия могут закончиться внезапно. Но когда все закончится, никто не скажет. Много факторов, которые влияют на это. Если сравнивать с забегом на 100 м, то я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 [метров] будут самыми тяжелыми", - сказал Ермак в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.