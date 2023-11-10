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Глава офиса Зеленского считает, что самые тяжелые времена в конфликте ждут Киев впереди

Самые сложные времена для Киева в украинском конфликте еще впереди. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак: самые тяжелые времена в конфликте ждут Киев впереди
© globallookpress.com

"Военные действия могут закончиться внезапно. Но когда все закончится, никто не скажет. Много факторов, которые влияют на это. Если сравнивать с забегом на 100 м, то я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 [метров] будут самыми тяжелыми", - сказал Ермак в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он назвал целью СВО защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также отметил, что для России неприемлемо военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.