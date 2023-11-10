В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью

Суд в Малайзии приговорил Саеда Саддика Абдул Рахмана, который был самым молодым министром страны и «восходящей звездой национальной политики», к семи годам тюрьмы и ударам тростью по делу о хищении более 200 тысяч долларов из фондов политической партии. Об этом сообщает BenarNews.

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30-летний Абдул Рахман, осужденный по всем четырем предъявленным ему обвинениям, также был оштрафован на десять миллионов ринггитов (2,13 миллиона долларов). Он стал первым политиком страны, приговоренным к порке — он получит два удара тростью. BenarNews отмечает, что политик «с трудом сдерживал слезы» после того, как судья вынес приговор. Родители сопровождали Абдул Рахмана в суде.

Два месяца назад молодой политик вышел из правящей коалиции премьер-министра Анвара Ибрагима в знак протеста после того, как с заместителя премьер-министра сняли обвинения в коррупции. Абдул Рахман заявил, что этим решением «были запятнаны правовые институты страны, и создалось впечатление, что правительство нормализует культуру коррупции».

После приговора Абдул Рахман подал в отставку с поста президента Объединенного демократического альянса Малайзии, молодежной партии, соучредителем которой он был. Он подчеркнул, что больше не соответствует этой должности, так как лидер «должен быть белее белого».

Защита Абдул Рахмана подала аппеляцию на решение суда.

В 25 лет Абдул Рахман стал самым молодым министром в истории Малайзии, возглавив министерство молодежи и спорта. Министром он был с 2018-го по 2020 год.