В Киргизии официально запретили использовать матчество

Конституционный суд (КС) Киргизии решил запретить использование в республике матчества (матроним) в связи с негативной реакцией подавляющей части общества на введенное разрешение. Об этом говорится в решении, размещенном на официальном сайте суда.

"Решение о внесении изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования", - говорится в документе.

В нем также указано, что оно обязательно для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории страны.

Этим летом Конституционный суд принял по данному поводу противоположное решение, разрешив гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать - хотят ли они иметь отчество или матчество. Это вызвало резкую критику в адрес суда со стороны депутатов национального парламента и представителей других органов власти. Народные избранники в связи с этой ситуацией даже приняли специальный закон, позволяющий отменять решения КС.

"Развитие ситуации после принятия Конституционным судом указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вопреки общественным устоям, что подрывает авторитет КС и степень доверия общества к конституционному правосудию", - поясняется в документе.