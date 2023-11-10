На Украине назвали последствия вступления в ЕС

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал реформы, которые ждут Украину после вступления страны в Европейский союз, самыми сложными. Его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».

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Чиновник указывает на то, что среди требуемых Евросоюзом реформ есть те, воплотить которые необходимо до старта переговоров, те, которые будут реализовываться в ходе этого процесса, и те, реализация которых будет происходить уже после вступления в ЕС. В частности, министр приводит в пример опыт Хорватии как последней страны, вошедшей в организацию.

По словам Малюськи, рассчитывать на быструю реализацию всех требований ЕС не стоит. В то же время реформы, которые требуется выполнить до начала переговоров, он называет не сильно сложными.

Глава Минюста отмечает, что у Киева и ЕС имеются разногласия по вопросам о некоторых законопроектах. Так, в процессе деолигархизации украинская сторона считала ключевым закон об олигархах, в то время как страны Запада обращают внимание на другие «горизонтальные меры» — например, на закон о лоббизме.