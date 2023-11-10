Почти половина населения Германии недовольна текущей властью

В публикации отмечается, что недовольство текущей работой федерального правительства наблюдается в Германии уже давно и отражается в отношении к продолжению существования «светофора» — коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Союза 90/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП). Сейчас лишь 32% опрошенных выступают за сохранение его полномочий до следующих федеральных выборов в 2025 году. 41% граждан считают, что новые выборы должны пройти досрочно, а 16% рассчитывают на смену с созданием большой коалиции между СДПГ и ХДС/ХСС.