Шольц не увидел признаков отвода войск России из зоны СВО

Украина продолжает нуждаться в поддержке, она будет обеспечена, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии, которое организовано Вооруженными силами Германии. Газета.Ru

По его словам, Германия, "к сожалению, не видит каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска". ТАСС