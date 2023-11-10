Шольц не увидел признаков отвода войск России из зоны СВО

Украина продолжает нуждаться в поддержке, она будет обеспечена, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии, которое организовано Вооруженными силами Германии. Газета.Ru
По его словам, Германия, "к сожалению, не видит каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска". ТАСС
По словам канцлера, немецкие власти «держат своё слово» и продолжат поддерживать Киев — сколько это будет необходимо. «Мы не даём появиться сомнениям на этот счёт», — подчеркнул Шольц. RT на русском