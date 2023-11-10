Bloomberg: США хотят, чтобы Индия активнее сдерживала Китай

США будут добиваться от Индии более активных усилий по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что чревато усилением напряженности в отношениях между Дели и Пекином. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как заявили агентству индийские чиновники, США рассчитывают на увеличение дипломатического и военного присутствия Нью-Дели в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы снять часть нагрузки с Вашингтона. В частности, речь идет о возможном расширении присутствия индийских ВМС за пределами пяти пропускных пунктов в Индийском океане, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Bloomberg считает, что такой запрос американских властей чреват усилением напряженности между Индией и Китаем. По оценкам агентства, способность индийского флота взять на себя дополнительную нагрузку остается под вопросом, поскольку военные корабли республики уже задействованы в плановом патрулировании Индийского океана до 300 дней в году на фоне растущего военно-морского превосходства Китая. Bloomberg полагает, что Индия сможет существенно расширить возможности по наблюдению за регионом за счет закупки у США 31 беспилотника, которая в настоящий момент находится на рассмотрении.