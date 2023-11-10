Израиль не пустил представителя УВКПЧ ООН на свою территорию

Власти Израиля отказали верховному комиссару ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку в посещении государства и оккупированных палестинских территорий. Об этом сообщила официальный представитель организации Равнина Шамдасани.

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«К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям», — приводит РИА Новости её слова.

Шамдасани подчеркнула, что Тюрку удалось пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий.