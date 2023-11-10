Эрдоган: решения саммита ОИС должны помочь остановить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что решения саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) помогут остановить Израиль. ТАСС
«Вот почему я придаю большое значение встрече (Лиги арабских государств) в Эр-Рияде. Чувствительность исламских стран к палестинскому делу известна, и мы многое можем сделать, чтобы обеспечить прекращение огня и стабильный мир. Мы должны принимать меры таким образом, чтобы они были решительными, эффективными и служили миру», — подчеркнул Эрдоган. Парламентская газета
По его словам, США должны надавить на Тель-Авив для прекращения огня на Ближнем Востоке. Lenta.ru
Как отметил Эрдоган, против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60–70% израильтян. Москва24