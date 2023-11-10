Эрдоган: решения саммита ОИС должны помочь остановить Израиль

«Вот почему я придаю большое значение встрече (Лиги арабских государств) в Эр-Рияде. Чувствительность исламских стран к палестинскому делу известна, и мы многое можем сделать, чтобы обеспечить прекращение огня и стабильный мир. Мы должны принимать меры таким образом, чтобы они были решительными, эффективными и служили миру», — подчеркнул Эрдоган. Парламентская газета