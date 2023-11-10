В Газе заявили о повреждении более половины жилья в анклаве

Более 50% единиц жилья в секторе Газа получили из-за ударов и обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявили в пресс-службе правительства Газы, пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, полностью разрушены 40 тысяч единиц жилья.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта бойцов палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. По данным издания, солдаты бригады «Гивати» установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС.

Израиль нанес удар по зданию школы в секторе Газа, в котором находился приют для беженцев. Также ЦАХАЛ заявлял об ударе по машине скорой помощи, использовавшейся бойцами ХАМАС.