Турция захотела создать коридор для вывоза из Газы раненых и больных

"Мы хотим не только создать коридор для оказания гуманитарной помощи. Мы также стремимся усилить давление на Израиль с тем, чтобы обеспечить проход раненых жителей Газы в места, где им можно оказать медицинскую помощь. Среди них онкобольные, имеющие легкие и тяжелые ранения. Если этот коридор будет открыт, мы готовы доставлять раненых, а также наших братьев с хроническими заболеваниями в свои больницы", - сказал Эрдоган.