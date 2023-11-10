Эрдоган осудил заявившего о своем иудейском происхождении Блинкена

Прибыв в Тель-Авив, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своем иудейском происхождении, и это стало его самой большой ошибкой на фоне ситуации в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишет РИА Новости, после визита в Ташкент на саммит Организации экономического сотрудничества Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, почему не состоялась его встреча с Блинкеном, ответил, что, во-первых, госсекретаря Соединенных Штатов, как и полагается по дипломатическому протоколу, принял министр иностранных дел Турции. Во-вторых, напомнил турецкий лидер, в день визита американского чиновника его не было в Анкаре.

Эрдоган также объяснил, почему, с его точки зрения, весь мир протестует против Америки. По его словам, политикой и действиями Соединенных Штатов недовольны в первую очередь из-за позиции Вашингтона в отношении палестино-израильского конфликта и поддержки в этой войне израильской стороны.

Затем президент Турции назвал "самую большую ошибку" госсекретаря Блинкена, которую тот совершил в начале конфликта. Он процитировал американского политика, который завил после приезда в Тель-Авив, что прибыл сюда, "будучи иудеем".

"В ответ на эти слова вы получаете 1,5 миллиона человек на митинге в Стамбуле", - прокомментировал Эрдоган признание Блинкена.

Он также напомнил о протестах, которые накрыли ряд стран и были направлены против операции Израиля и против Вашингтона. Эрдоган также назвал Израиль в данный момент "центром безрассудства".