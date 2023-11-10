Орбан озвучил позицию Венгрии по членству Украины в Евросоюзе

"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС... Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", - сказал политик. Российская газета

По его словам, Украина далека от членства в ЕС, «как Мако от Иерусалима». В этой венгерской поговорке делается отсылка к легенде о крестоносце, который направлялся в Иерусалим. Однажды он проснулся на корабле и решил, что уже прибыл на Святую Землю, хотя по факту корабль находился у берегов современной Хорватии. Парламентская газета