Эрдоган призвал США надавить на Израиль

Если Вашингтон искренне настроен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, он должен надавить на Израиль, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Anadolu.

По его словам, мир и поддержание правового порядка в регионе невозможен, пока не будет решен израильский вопрос.

«Если вы искренне настроены на прекращение огня, окажите давление на Израиль, чтобы он выполнил резолюции ООН», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что Турция предпринимает все возможные усилия для того, чтобы остановить конфликт.

«Если США станут разделять это же чувство, то остановить Израиль будет еще легче», — заключил он.