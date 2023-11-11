В Литве заявили, что Венгрия отдалена от ЕС «на световые годы»

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал заявления премьер-министра Виктора Орбана о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он отметил, что Будапешт серьезно отдалился от ценностей политического объединения.

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«По словам Орбана, «Украина находится в нескольких световых годах от членства в ЕС». Возможно, так кажется, потому что он видит Украину, которая, несомненно, находится в ЕС, из своей собственной страны, которая сама отдаляется на несколько световых лет», — написал Линкявичюс.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе.

Ранее Орбан также сообщил, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета Евросоюза и ее прием в ЕС с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов.

Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш отмечал, что Евросоюз может предложить Украине статус привилегированного партнера, но не члена евросодружества. Он отметил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает ей финансовую и гуманитарную поддержку, но «это не меняет того факта, что она не выполнила условия для начала переговоров» о вступлении в ЕС.