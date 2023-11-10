Эрдоган: ХАМАС не заинтересован в удерживании гражданских заложников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в удерживании в заложниках гражданских лиц. Как сообщает РИА Новости, при общении с журналистами в самолете по возвращению из Ташкента он призвал стороны освободить гражданских лиц.
По его словам, Израиль должен немедленно освободить палестинцев, а ХАМАС — удерживаемых израильтян.
«Есть солдаты. Есть гражданские лица. У ХАМАС нет решимости не освобождать гражданских лиц, они говорят: "Мы освободим". Конечно, там есть солдаты. Среди этих солдат есть и высокие чины», — подчеркнул Эрдоган.
Президент также добавил, что «беспринципность Израиля», который якобы берет в заложники детей, «тоже очевидна». Он отметил, что если стороны предпримут позитивные шаги, то Анкара постарается внести свой вклад в решение вопроса с заложниками.