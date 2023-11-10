Эрдоган: до 70% израильтян настроены против премьера Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 70% жителей Израиля настроены против своего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Anadolu.

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«У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против Нетаньяху», — сказал турецкий лидер журналистами по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.