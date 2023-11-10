Байдену рассказали о последствиях поддержки Израиля для США

Администрация президента США Джо Байдена получила предупреждение от американских дипломатов, что поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений Вашингтона с арабскими странами «на целое поколение». Lenta.ru

Как отмечает CNN, США уже сейчас "сильно проигрывают в информационном поле". В арабском мире полагают, что Вашингтон несет "материальную и моральную ответственность" за активную поддержку действий Израиля, которые арабские страны "могут расценивать как военные преступления". ТАСС