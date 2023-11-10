Главный советник Байдена по делам Европы покидает пост

Она трудилась в команде нынешнего главы Белого дома с начала его срока. Чиновница отвечала за «налаживание отношений с традиционными союзниками» США и «противодействие России». Слоут сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два форума ЕС.