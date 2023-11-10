Главный советник Байдена по делам Европы покидает пост

Главный советник Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут покидает пост
Последним днём работы будет следующая пятница, 17 ноября.
Она трудилась в команде нынешнего главы Белого дома с начала его срока. Чиновница отвечала за «налаживание отношений с традиционными союзниками» США и «противодействие России». Слоут сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два форума ЕС.
«Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала», — рассказала он в интервью газете Politico.
В планах Слоут — переезд в Индию, чтобы «сосредоточиться на йоге и аюрведе».