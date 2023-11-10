В США предупредили о последствиях затяжной операции в Газе

Длительная военная операция Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

Как отмечается в материале, у Израиля есть ограниченное время для проведения операций в секторе Газа, прежде чем Вашингтон и другие страны «испытают разочарование в связи со стремительно растущим числом жертв среди мирного населения». По словам американских чиновников, быстрое решение Тель-Авива начать наземную операцию не позволило снизить риски среди гражданских.