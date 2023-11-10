Россиянка подтвердила информацию о подготовке эвакуации из сектора Газа
Гражданка России Елена Радван заявила, что вместе с другими россиянами готовится к эвакуации из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.
Таким образом она подтвердила сведения портала Rafah Online который опубликовал списки граждан иностранных государств на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» 10 ноября, в них указаны 85 россиян.
Ранее в ХАМАС сообщили, что не препятствуют выезду обладателей иностранных паспортов с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США. 7 ноября дипломатические источники рассказали, что к началу эвакуации россиян и граждан СНГ все готово, однако нет согласия Израиля. В опубликованном 8 ноября списке на эвакуацию россиян не оказалось.
9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все органы страны находятся в полной готовности начать эвакуацию российских граждан, но «вопрос заблокирован израильской стороной, которая не дает согласия». По ее словам, в анклаве более тысячи граждан России и соотечественников, «которые не имеют абсолютно никакой возможности улететь, уехать или даже уйти пешком». При этом в списках около 300 детей с гражданством России.