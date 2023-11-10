$91.93-0.2798.41-0.03

Россиянка подтвердила информацию о подготовке эвакуации из сектора Газа

Гражданка России Елена Радван заявила, что вместе с другими россиянами готовится к эвакуации из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Россиянка подтвердила информацию о подготовке эвакуации из сектора Газа
© DPA/TACC

Таким образом она подтвердила сведения портала Rafah Online который опубликовал списки граждан иностранных государств на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» 10 ноября, в них указаны 85 россиян.

Ранее в ХАМАС сообщили, что не препятствуют выезду обладателей иностранных паспортов с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США. 7 ноября дипломатические источники рассказали, что к началу эвакуации россиян и граждан СНГ все готово, однако нет согласия Израиля. В опубликованном 8 ноября списке на эвакуацию россиян не оказалось.

Захарова: Москва шокирована заявлением посла Израиля об эвакуации россиян

9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все органы страны находятся в полной готовности начать эвакуацию российских граждан, но «вопрос заблокирован израильской стороной, которая не дает согласия». По ее словам, в анклаве более тысячи граждан России и соотечественников, «которые не имеют абсолютно никакой возможности улететь, уехать или даже уйти пешком». При этом в списках около 300 детей с гражданством России.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости