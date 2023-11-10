Россиянка подтвердила информацию о подготовке эвакуации из сектора Газа

Гражданка России Елена Радван заявила, что вместе с другими россиянами готовится к эвакуации из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

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Таким образом она подтвердила сведения портала Rafah Online который опубликовал списки граждан иностранных государств на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» 10 ноября, в них указаны 85 россиян.

Ранее в ХАМАС сообщили, что не препятствуют выезду обладателей иностранных паспортов с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США. 7 ноября дипломатические источники рассказали, что к началу эвакуации россиян и граждан СНГ все готово, однако нет согласия Израиля. В опубликованном 8 ноября списке на эвакуацию россиян не оказалось.