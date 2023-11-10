Главный советник Байдена по ЕС и Украине подала в отставку

Совет национальной безопасности США покинет «архитектор европейской политики» президента Джо Байдена — старший директор по делам Европы Аманда Слоут. Об этом пишет Politico.

Как отмечает Politico, Слоут оставляет американскую администрацию «в условиях глубокой неопределенности относительно будущего Украины». По данным издания, Слоут была незаметной, но ключевой фигурой в усилиях Байдена по налаживанию отношений с союзниками в Европе и противодействию России. Именно она предупреждала украинских чиновников о приближающемся конфликте с Москвой в 2022 году и именно она координировала разработку санкций против РФ с европейскими коллегами.

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Она разработала ключевые элементы трансатлантической стратегии команды Байдена и сопровождала президента в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС.

Также Слоут была движущей силой создания «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), стран, объединившихся для укрепления восточного фланга НАТО.

Американские чиновники в беседе с Politico назвали усилия Слоут основной причиной заметного улучшения отношений США с Европой.

«Это были удивительные три года, но время пришло. Я устала», — так Слоут прокомментировала свое решение.

Она отправится в Индию, чтобы «сосредоточиться на йоге и аюрведе». Слоут подчеркнула, что «с нетерпением ждет возможности какое-то время не думать о Европе и не находиться в ней».

Слоут уходит в трудный момент, подчеркивает Politico. Дальнейшая поддержка Киева поставлена под сомнение не только в США, но и в Европе, где некоторые силы утверждают, что нет смысла предоставлять дополнительную военную помощь, когда победа Украины не обеспечена.