Кисида и глава генштаба США обсудили усиление военных связей РФ и КНР

Кисида и глава генштаба США обсудили усиление военных связей России и Китая
Глава японского правительства Фумио Кисида и находящийся с визитом в Токио глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Чарльз Браун обсудили рост военного сотрудничества Москвы и Пекина, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.
Они заявили, что это происходит «в непосредственной близости к Японии». Также была затронута региональная повестка и ракетно-ядерная программа КНДР.
Токио и Вашингтон «обменялись мнениями по сотрудничеству в области безопасности и обороны для укрепления возможностей альянса по сдерживанию и реагированию на фоне растущей напряженности в сфере безопасности в регионе, включая усилившуюся ядерную и ракетную активность Пхеньяна, попытки КНР одностороннего изменения статус-кво силовым путем» и якобы передачу вооружений между Россией и Северной Кореей, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.
Браун заявил, что Вашингтон будут укреплять сотрудничество с Японией на фоне беспрецедентного согласования стратегий двух стран для достижения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».