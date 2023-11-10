Кисида и глава генштаба США обсудили усиление военных связей РФ и КНР

Они заявили, что это происходит «в непосредственной близости к Японии». Также была затронута региональная повестка и ракетно-ядерная программа КНДР.

Токио и Вашингтон «обменялись мнениями по сотрудничеству в области безопасности и обороны для укрепления возможностей альянса по сдерживанию и реагированию на фоне растущей напряженности в сфере безопасности в регионе, включая усилившуюся ядерную и ракетную активность Пхеньяна, попытки КНР одностороннего изменения статус-кво силовым путем» и якобы передачу вооружений между Россией и Северной Кореей, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.