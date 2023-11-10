Пока вы спали: Нетаньяху о будущем Газы и визит Путина в штаб Южного военного округа
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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Российский президент Владимир Путин посетил в Ростов-на-Дону после визита в Казахстан, сообщает ТАСС.
Глава государства посетил штаб Южного военного округа и заслушал доклады о ходе специальной военной операции. Также Путин ознакомился с новыми образцами российской военной техники.
Российского лидера в штабе сопровождали начальник Генштаба Минобороны Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие военачальники.
Нетаньяху заявил, что Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в будущем не должно найтись места радикально настроенным элементам, сообщает ТАСС.
По окончании этой битвы ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново», — отметил глава правительства.
Он также указал, что Израиль не стремится ни захватить, ни оккупировать палестинский анклав, ни управлять им.
Американские врачи провели первую в мире пересадку всего глаза
Американские врачи впервые в мире выполнили пересадку целого глаза, сообщает ТАСС.
Команда хирургов выполнила трансплантацию глаза и части лица. Пациентом стал 46-летний ветеран войны из Арканзаса, который пережил удар током высокого напряжения.
Операцию провели более 140 хирургов, медсестер и медработников. На это у них ушло около 21 часа.
Пересаженный глаз демонстрирует «признаки здоровья», однако до сих пор неизвестно, сможет ли пациент им видеть.
Колокольцев сообщил о превышении 90% раскрываемости отдельных видов преступлений в РФ
Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщает ТАСС.
По его словам, раскрываемость некоторых видов преступлений в стране в текущем году превысила 90%, что впервые в истории.
Новое поколение сотрудников министерства достойно продолжает традиции предшественников и делает все, для того чтобы россияне чувствовали себя защищенными, уважали полицию и доверяли ей, отметил Колокольцев.
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил их мужество при выполнении опасной работы.
Путин обратил внимание, что в стране гордятся лучшими сотрудниками Министерства внутренних дел, которые «всегда были на переднем крае борьбы с преступностью», и своим мужеством «укрепляли авторитет органов внутренних дел».
Российский лидер уверенность в том, что сотрудники ведомства и дальше будут преданно служить стране, а также ответственно решать поставленные задачи.