Орбана заподозрили в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным

«17 октября премьер-министр Венгрии провел двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации. (...) В ходе этих переговоров премьер-министр Венгрии выступил за отмену санкций ЕС против России. В пункте 3 статьи 24 Договора о Европейском Союзе (ДЕС) говорится, что «государства-члены должны поддерживать внешнюю политику и политику безопасности Союза активно и безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности и соблюдать действия Союза в этой области». Более того, в нем говорится, что «они должны воздерживаться от любых действий, которые противоречат интересам Союза или могут подорвать его эффективность как связующей силы в международных отношениях», — говорится в ее письме.