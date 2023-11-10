Трамп допустил возможность преследования оппонентов в случае переизбрания
Бывший президент Трамп заявил в новом интервью, что он мог бы использовать полномочия правительства для расследования действий своих политических оппонентов, если он будет переизбран.
По его словам, это будет "честной игрой" после того, как министерство юстиции предъявило ему обвинения по двум отдельным делам ранее в этом году, сообщает The Hill.
"Если они сделают это, и они уже это сделали, но, если они доведут дело до конца, да, это, безусловно, может произойти наоборот", - сказал Трамп в интервью Univision. - Они выпустили джинна из коробки. Вы это понимаете. Они сделали то, о чем никто не думал". Комментарии повторили то, что Трамп сказал своим сторонникам во время митинга в Хайалиа штата Флорида в среду вечером, когда он заявил, что он поручит министерству юстиции "расследовать деятельность каждого марксистского прокурора в Америке".
В этом году Трампу были предъявлены обвинения по четырем отдельным делам. Министерство юстиции предъявило ему обвинения во Флориде за обращение и сохранение секретной информации после ухода с поста, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, за его попытки отменить результаты выборов президента США 2020 года и остаться у власти. Трампу также предъявлены обвинения в штате Нью-Йорк за предполагаемую схему выплат денег за молчание, наконец, в Джорджии ему предъявлены обвинения в попытках отменить результаты выборов в штате 2020 года.
Байден и его помощники были непреклонны в том, что президент не общался с генеральным прокурором Мерриком Гарландом по поводу дел Трампа, и они воздержались от публичного обсуждения этих дел. Бывший президент неоднократно заявлял, что выдвинутые против него обвинения являются формой вмешательства в выборы, утверждая, что президент Байден и его министерство юстиции стремятся снизить его шансы на победу на выборах 2024 года.
Трамп доминирует в преддверии праймериз республиканской партии, опережая оппонентов в среднем почти на 60 пунктов в общенациональных опросах, что делает его фаворитом в борьбе за выдвижение от партии, несмотря на его юридические проблемы. Ряд недавних опросов также показал, что Трамп опережает Байдена в ключевых штатах, где ведется борьба.