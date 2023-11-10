Трамп допустил возможность преследования оппонентов в случае переизбрания

Бывший президент Трамп заявил в новом интервью, что он мог бы использовать полномочия правительства для расследования действий своих политических оппонентов, если он будет переизбран.

© REUTERS

По его словам, это будет "честной игрой" после того, как министерство юстиции предъявило ему обвинения по двум отдельным делам ранее в этом году, сообщает The Hill.

Видео дня

"Если они сделают это, и они уже это сделали, но, если они доведут дело до конца, да, это, безусловно, может произойти наоборот", - сказал Трамп в интервью Univision. - Они выпустили джинна из коробки. Вы это понимаете. Они сделали то, о чем никто не думал". Комментарии повторили то, что Трамп сказал своим сторонникам во время митинга в Хайалиа штата Флорида в среду вечером, когда он заявил, что он поручит министерству юстиции "расследовать деятельность каждого марксистского прокурора в Америке".

В этом году Трампу были предъявлены обвинения по четырем отдельным делам. Министерство юстиции предъявило ему обвинения во Флориде за обращение и сохранение секретной информации после ухода с поста, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, за его попытки отменить результаты выборов президента США 2020 года и остаться у власти. Трампу также предъявлены обвинения в штате Нью-Йорк за предполагаемую схему выплат денег за молчание, наконец, в Джорджии ему предъявлены обвинения в попытках отменить результаты выборов в штате 2020 года.

Байден и его помощники были непреклонны в том, что президент не общался с генеральным прокурором Мерриком Гарландом по поводу дел Трампа, и они воздержались от публичного обсуждения этих дел. Бывший президент неоднократно заявлял, что выдвинутые против него обвинения являются формой вмешательства в выборы, утверждая, что президент Байден и его министерство юстиции стремятся снизить его шансы на победу на выборах 2024 года.