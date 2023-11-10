Нетаньяху заявил, что Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в перспективе не должно найтись места радикально настроенным элементам.

"Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново", - сказал он 9 ноября в интервью телеканалу Fox News.