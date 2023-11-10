"Они (заявления Арестовича - прим. ТАСС) не влияют на те процессы, которые сегодня происходят. <...> Я не думаю, что мы должны с вами анализировать всех бывших и так далее, какое они влияние имеют, если это влияние деструктивное. Я не думаю, что необходимо проводить дискуссию насчет инициатив господина Арестовича, которые не будут иметь влияния на те или иные решения, которые страна будет принимать. У нас еще, к слову, нет выборных процедур, поэтому это вообще не влияет ни на что", - сказал он в эфире украинской службы "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).