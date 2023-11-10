В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы
Чиновники Европейского совета и депутаты Европарламента согласовали спорный проект закона о восстановлении природных экосистем, сообщает РИА Новости.
Достигнуто предварительное политическое соглашение по закону. Инициатива направлена на принятие мер по восстановлению не менее 20% территории суши и моря Европейского союза к 2030 году и всех экосистем, нуждающихся в восстановлении, к 2050 году. Устанавливаются конкретные, юридически обязательные цели по восстановлению природы в каждой из перечисленных экосистем: от сельскохозяйственных земель и лесов до морских, пресноводных и городских экосистем.
Также предусматривается «аварийный тормоз», позволяющий временно приостановить действие положений закона, касающихся сельскохозяйственных экосистем, в исключительных обстоятельствах.
В ходе переговоров власти ряда стран предупреждали, что в Евросоюзе навязывают промышленным предприятиям слишком много экологических ограничений, а правоцентристские законодатели ЕС возглавили кампанию за отмену законопроекта, уверяя, что он нанесет ущерб фермерам.
Теперь документ должен быть одобрен Европарламентом и Евросоветом, после чего закон будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации.