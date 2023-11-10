В ЕС согласовали спорный законопроект о восстановлении природы

Достигнуто предварительное политическое соглашение по закону. Инициатива направлена на принятие мер по восстановлению не менее 20% территории суши и моря Европейского союза к 2030 году и всех экосистем, нуждающихся в восстановлении, к 2050 году. Устанавливаются конкретные, юридически обязательные цели по восстановлению природы в каждой из перечисленных экосистем: от сельскохозяйственных земель и лесов до морских, пресноводных и городских экосистем.