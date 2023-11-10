Постпред Палестины в ООН раскрыл отношение к нападкам на Гутерриша из-за позиции

Постпред Палестины в ООН назвал безрассудными нападки на Гутерриша из-за позиции
Постпред Палестины в ООН Рияд Мансур назвал безрассудными нападки на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша из-за позиции по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
"Когда дело касается палестинского народа, Гутерриш выполняет свою роль. Те, кто пытается критиковать его работу и требовать его отставки, одиноки. Они полностью оторваны от реальности и безрассудны. Это интриганы. Им нет никакого дела до человеческих жизней, особенно палестинцев Мы уважаем генсека за его принципиальную позицию и сотрудничаем с ним", - заявил Мансур.
До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ООН не имеет финансов и власти, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал военную операцию "Железные мечи".