Сотни демонстрантов в Нью-Йорке вышли на шествие в поддержку Палестины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Колонна шествия движется по центральным улицам города, в толпе видны флаги Палестины.

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Среди лозунгов - требование освободить народ Палестины и прекратить войну Израиля и ХАМАС. В данный момент, шествие движется по 42-й авеню с запада на восток в сторону центрального вокзала Нью-Йорка, Гранд Централ. Колонну демонстрантов сопровождают сотрудники нью-йоркского департамента полиции, в небе над колонной замечены также полицейские вертолеты. Некоторые машины полиции были расписаны лозунгами с призывом освободить сектор Газа.