Колумбия намерена поддержать предложение Алжира подать в МУС иск против Израиля
Власти Колумбии поддержит инициативу Алжира об обращении в Международный уголовный суд (МУС) против руководства Израиля из-за массовой гибели палестинцев в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы южноамериканской страны Густаво Петро.
Колумбия поддержит иск Алжира, поданный в МУС в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху «из-за военных преступлений в связи с массовым убийством детей и гражданского населения Палестины».
Как отметил Петро, 10 ноября глава Министерства иностранных дел Колумбии Альваро Лейва встретится с прокурором МУС для обсуждения данного вопроса.
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