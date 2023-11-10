Колумбия намерена поддержать предложение Алжира подать в МУС иск против Израиля

Власти Колумбии поддержит инициативу Алжира об обращении в Международный уголовный суд (МУС) против руководства Израиля из-за массовой гибели палестинцев в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы южноамериканской страны Густаво Петро.

Колумбия поддержит иск Алжира, поданный в МУС в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху «из-за военных преступлений в связи с массовым убийством детей и гражданского населения Палестины».