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Россия обсудила с Израилем освобождение заложников у ХАМАС

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля Александром Беном Цви освобождение пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Россия обсудила с Израилем освобождение заложников у ХАМАС
© Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Отмечается, что они также поговорили о разблокировке процесса безопасного выезда россиян с территории анклава. «Особое внимание было уделено эффективности осуществляемых активных контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что порядка 300 несовершеннолетних россиян включены в списки на вывоз из сектора Газа.

Как ранее уточнял Бен Цви, согласование эвакуации россиян из Газы может занять до двух недель. Он пояснил, что такое ограничение поставила египетская сторона.

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