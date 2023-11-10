СБ ООН запланировал заседание по урегулированию ближневосточного конфликта

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме конфликта на Ближнем Востоке в пятницу вечером. Дата заседания была выставлена в график заседаний Совбеза.

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Согласно заявлению, на заседании будут обсуждаться способы урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Отмечается, что в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке будет поднять «палестинский вопрос».

Ранее Совет безопасности всемирной организации заседал по теме палестино-израильского конфликта в понедельник 6 ноября. Инициаторами закрытого заседания стали представители Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.