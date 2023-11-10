Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба является лжецом после высказываний о договоренностях с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-разведчика ВС Соединенных Штатов Скотта Риттера.

Он напомнил, что даже бывший украинский президент Петр Порошенко признает, что «весь минский процесс был фикцией, необходимый для того, чтобы НАТО выиграло время для усиления вашей армии». Как указал эксперт, у властей Украины был шанс спасти страну, когда в марте 2022 года Москва предлагала соглашение, от которого впоследствии отказался Владимир Зеленский.

«Проблема заключается в вас», — отметил Риттер.