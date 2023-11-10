Минфин США подтвердил, что Запад оказывает давление на Китай

Страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не оказывал России материальную поддержку в проведении специальной военной операции на Украине. Это подтвердил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Мы ясно даем понять, насколько важно для нас, причем не только для США, но и наших союзников и партнеров, представляющих 50% мировой экономики, чтобы Китай не предоставлял материальную поддержку России в ее войне с Украиной. Часть нашего диалога [с Пекином] будет включать эти вопросы. По нашему мнению, ведение такого прямого диалога означает, что они (китайские власти - прим. ТАСС) понимают нас, мы понимаем их", - заявил замминистра, выступая в четверг на конференции, организованной информационным агентством Reuters.