Байден не смог надеть футболку без помощника

Президент США Джо Байден не смог надеть футболку. Кадры опубликовала Washington Post.

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Казус случился во время выступления на встрече с работниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. Американский лидер решил надеть подаренную ему футболку поверх рубашки, просунул голову и руки, однако спустить ее до пояса для Байдена оказалось непосильной задачей. На помощь ему пришел спикер мероприятия.

Все это проходило под звуки американского гимна.