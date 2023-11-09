США "тщательно оценивают" действия Израиля в Газе

Администрация Соединенных Штатов "тщательно оценивает" действия Израиля в секторе Газа с точки зрения прав человека, однако не начала официального рассмотрения вопроса признания их военными преступлениями. Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Что касается вопросов о любых юридических определениях, мы ведем тщательный процесс анализа таких событий и еще не пришли к их конкретной оценке", - сказал Пател.

Он назвал обсуждения "внутренними совещательными процессами" и не стал предоставлять подробности их содержания. Пател также не уточнил, какое ведомство инициировало оценку действий Израиля, и назвал процесс "межведомственным".

Представитель Госдепа подчеркнул, что США будут обсуждать этот вопрос непосредственно с израильской стороной, а также предлагают Израилю шаги, которые бы позволили минимизировать потери среди гражданских.