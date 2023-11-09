Бывший самолет короля Карла III направился в США с разбитыми иллюминаторами

Самолет, ранее использовавшийся британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, был вынужден развернуться после достижения высоты почти пять километров, когда члены экипажа обнаружили, что отсутствуют два его иллюминатора.

Airbus A321 вылетел из лондонского аэропорта Станстед в американский Орландо 4 октября. Его окна были повреждены мощными фонарями, использованными накануне во время съемок фильма, сообщает The Independent. Согласно отчету Отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB), на борту самолета Titan Airways находились 11 членов экипажа и девять пассажиров, которые были сотрудниками авиакомпании и американской компании роскошных туров TCS World Travel.

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По данным AAIB, после взлета член экипажа заметил, что уплотнитель вокруг одного из окон "хлопает" и что шум в кабине "достаточно громкий, чтобы повредить слух". Сообщается, что экипаж обнаружил, что две оконные сборки - внутреннее и внешнее стекла, а также резиновые уплотнители отсутствуют.

Пилоты прекратили набор высоты и снизили скорость полета, а самолет прекратил трансконтинентальное путешествие и направился обратно в Лондон. В кабине не было никаких "аномальных признаков", давление в салоне оставалось "нормальным". По словам следователей, пугающий инцидент произошел на следующий день после того, как самолет использовался для съемок, а рядом с ним были установлены мощные фонари, чтобы "создавать иллюзию восхода солнца".

По данным AAIB, огни горели на правой стороне самолета более пяти часов, а на левой - четыре часа, добавив, что они были разработаны для использования на расстоянии не ближе 9 метров от объекта, но находились в 6 метрах от иллюминаторов. Внимательное изучение показало, что пена, используемая для удержания компонентов на месте, либо расплавилась от высоких температур, либо полностью отсутствовала. По данным AAIB, поврежденные стекла "деформировались и сморщились".