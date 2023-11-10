В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году

Встреча лидеров «Большой семерки» в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, пишет РИА Новости .

«Повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств», — сказала она.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит по урегулированию конфликта на Украине, который Киев надеялся провести до конца года, оказался под угрозой срыва из-за проблем на Ближнем Востоке. При этом, по словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы, Киев надеется, что саммит по предложенной им «формуле мира» пройдет в феврале 2024 года.