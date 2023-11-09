ЦАХАЛ прокомментировал вероятность прекращения огня в Газе

Израильские военные продолжают операцию в секторе Газа, речь о прекращении огня не идет. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова передает ТАСС.

Хагари отметил, что боевые действия ведутся.

«Мы повторяем это еще раз: прекращения огня нет, мы продолжаем сражаться», — сказал он на брифинге.

Представитель ЦАХАЛ также добавил, что гуманитарный коридор, который дает жителям севера сектора возможность переместиться на юг, продолжает работу. При этом он отметил, что сама операция расширяется.

8 ноября Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над севером Газы. Также он подчеркнул, что они знают о наличии более безопасного района, в котором можно найти еду, воду, а также необходимые медикаменты.