В ЕС порекомендовали не спешить с использованием активов РФ

Крупные страны-участницы Евросоюза, такие как Франция, ФРГ, Италия и Бельгия, полагают, что в вопросе ускорения согласования плана по применению доходов от заблокированных российских активов необходимо действовать более осторожно. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

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«Крупные государства ЕС с осторожностью относятся к получению прибыли от российских активов и выступают за постепенный подход», — отмечается в материале.

По информации издания, европейские страны во главе с Францией предложили до конца текущего года сужать варианты для выбора легитимного варианта применения прибыли от российских активов, без угрозы финансовой стабильности блока.

Согласно данным Европейской комиссии, в ЕС сейчас заморожено порядка €200 млрд активов Банка России и около €24 млрд частных финансовых средств.