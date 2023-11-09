ХАМАС заявило о гибели пленной из Израиля в результате удара ЦАХАЛ

«Бригады аль-Кассам» заявили о гибели 19-летней пленной израильской военнослужащей, она была убита в результате взрыва во время бомбардировок со стороны армии Израиля, говорится в сообщении боевого крыла ХАМАС. Ещё один военнопленный получил ранение.