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ХАМАС заявило о гибели 19-летней пленной из Израиля в результате удара ЦАХАЛ

«Бригады аль-Кассам» заявили о гибели 19-летней пленной израильской военнослужащей, она была убита в результате взрыва во время бомбардировок со стороны армии Израиля, говорится в сообщении боевого крыла ХАМАС. Ещё один военнопленный получил ранение.

ХАМАС заявило о гибели пленной из Израиля в результате удара ЦАХАЛ
© RT на русском

Как утверждает пресс-служба военного крыла палестинского движения, погибшая —«Фаул Азай Марк Азиани из Модиина».

В сообщении также приводится её идентификационный номер.

«Бригады аль-Кассам» позже опубликуют материалы, подтверждающие правдивость этого заявления», — заявили в ХАМАС.

Как утверждал ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники.