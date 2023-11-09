Армения категорично ответила на слова Захаровой о соглашениях стран
Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван никогда не соглашался на какие-либо ограничения собственного суверенитета. Таким образом дипломат ответила на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о трехстороннем соглашении касательно контроля за безопасностью дорог в регионе.
Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета, и ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей страны, — сказала Бадалян.
До этого Захарова прокомментировала информацию о создании в СНБ Армении подразделения для контроля безопасности дорог и иных коммуникаций. Представитель МИД РФ напомнила, что, согласно трехсторонним договоренностям стран, за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой должны следить службы ФСБ России.