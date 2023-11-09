Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

«Но я думаю, что мы не оставили никаких неопределенностей в отношении нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. (...) Поэтому мы заявили, что не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», — высказалась представительница Белого дома.