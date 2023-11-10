Япония сожалеет о выходе РФ из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ЯО

Власти Японии сожалеют о решении России прекратить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Такую позицию изложил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам", - сказал он.

9 ноября распоряжение о прекращении действия документа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.