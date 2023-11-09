В ЕС разрабатывают запасной план помощи Украине

Страны Евросоюза рассматривают альтернативный план по оказанию помощи Украине в обход вето Венгрии . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Страны Европейского Союза рассматривают запасной план по оказанию помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущий пакет в размере 50 миллиардов евро (53,4 миллиардов долларов)», — говорится в тексте.

По словам источников агентства, в запасной план войдут нацгарантии со стороны государств-членов ЕС при таком развитии событий. Также в статье отмечается, что некоторые страны объединения выступают за скорейшее нахождение альтернативного пути по выделению средств для Украины, чтобы усилить давление на Венгрию.