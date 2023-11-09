Байден запросил у Нетаньяху гумпаузу в Газе

Байден заявил, что запросил у Нетаньяху гумпаузу в Газе на срок больше трёх дней
Президент США Джо Байден подтвердил, что запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в секторе Газа на период более трёх суток.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Да. Я запросил паузу, более продолжительную, чем три дня», — сказал американский лидер.
При этом каким был ответ израильского премьера, Байден не сказал.
Ранее Нетаньяху отметил, что Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа.